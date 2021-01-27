Суд санкционировал 29 обысков после несогласованной акции в Москве

Тверской суд Москвы , в ведении которого места проведения несогласованной акции 23 января, зарегистрировал 29 ходатайств о производстве обыска и (или) выемки в жилище, следует из картотеки дел базы суда.

В картотеке не указаны адреса и имена, но в среду обыски проходят у людей, которые участвовали в несогласованной акции 23 января в Москве или призывали к ее проведению.

Комментарием от правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Крупнейшая из акций 23 января состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек.