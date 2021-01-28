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Москва

«Патриоты России» призвали КПРФ примкнуть к объединению трех партий 

РИА Новости и ещё 31 2 часа назад
«Патриоты России» призвали КПРФ примкнуть к объединению трех партий
Фото: Политическая партия "Патриоты России"
Заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева призвала КПРФ присоединиться к объединившимся "Справедливой России", "За правду" и "Патриотам России" для создания мощной социалистической левой партии.
В Государственном центральном музее современной истории России в четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России".

"Мы призываем КПРФ присоединиться к нашему объединению и создать, наконец, мощную социалистическую левую партию, которая могла бы серьезно побороться за власть", — сказала Корнеева на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Ранее "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" по итогам заседания руководства каждой партии объявили о старте процесса объединения. По словам главы СР Сергея Миронова, он надеется сохранить пост председателя в новой объединенной партии. Предполагается, что она будет называться "Справедливая Россия — За правду".
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Политика , Надежда Корнеева , Справедливая Россия , КПРФ , РИА Новости , Москва
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