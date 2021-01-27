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Москва

Владимир Путин почтил память жертв блокады Ленинграда 

Говорит Москва 53 минуты назад
Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
Фото: РИА Новости
Президент возложил цветы в 77-ю годовщину освобождения города и в День памяти жертв Холокоста к Вечному огню в Александровском саду.
Как сообщает ТАСС, также глава государства сегодня посетил музей Победы на Поклонной горе. Там он осмотрел экспозицию «Подвиг народа», открытую к прошедшему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась почти 900 дней. Осаду города прорвали 18 января 1943-го, однако до её полного снятия — 27 января 1944-го — ленинградцам пришлось ждать ещё целый год. За время блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.
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Политика , Владимир Путин
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