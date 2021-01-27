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Медведев счел продление ДСНВ важным достижением РФ и США 

Газета.Ru 1 час назад
Медведев счел продление ДСНВ важным достижением РФ и США
Фото: РИА Новости
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является важным достижением отношений между Россией и США. Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, продление договора «дает повод с осторожным оптимизмом полагать», что данный документ может стать основой для новых соглашений в сфере стратегической безопасности.

«Сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества», — написал Медведев.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора договорились о продлении ДСНВ.
15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.
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Комментарии 4
Политика , Дмитрий Медведев , Джозеф Байден , Владимир Путин , ОБСЕ , Совет безопасности РФ
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