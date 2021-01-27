Матвиенко раскритиковала министра просвещения Кравцова 

Я не совсем удовлетворена вашим докладом и ответами на вопросы. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели перед ним стоят и как они будут достигнуты. Меня очень насторожила ваша увлечённость международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, которым должен идти министр просвещения. Мы всегда гордились отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, таковой остаётся, — заявила Матвиенко.

Кравцов объяснил, почему говорил о международном опыте. По его словам, это важно учитывать для того, чтобы не повторить уже сделанных ошибок, которые «провоцируют на определённые шаги».

Матвиенко, вместе с тем, добавила, что министр практически ничего не сказал о среднем профессиональном образовании, которое сама спикер считает одной из ключевых проблем. Она выступила с предложением провести специальную встречу сенаторов с Кравцовым, которая была бы посвящена исключительно нацпроекту «Образование». Матвиенко считает, что ведомство должно оценивать проблемы образования стратегически и предлагать инструменты для их решения.

Ранее NEWS.ru писал, что московские школьники, принимавшие участие в субботней несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального , могут быть поставлены на внутришкольный учёт. Об этом заявили в столичном департаменте образования.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по предварительным данным, на акциях в регионах РФ было задержано порядка 300 подростков, из них около 70 — в Москве. Департамент отмечает, что принимаются все меры, чтобы ребятам была оказана социально-психологическая и педагогическая помощь. Также с ними проводятся занятия по коррекции поведения, их консультируют психологи и вовлекают в индивидуальные и групповые профилактические беседы.