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Матвиенко раскритиковала министра просвещения Кравцова 

News.ru 42 минуты назад
Матвиенко раскритиковала министра просвещения Кравцова
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в среду 27 января выступил на правительственном часе в Совете Федерации. Он представил доклад о ситуации с образованием в России и о нацпроекте «Образование», однако его выступление вызвало критику у спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

Я не совсем удовлетворена вашим докладом и ответами на вопросы. Не получилось системного понимания, что такое национальный проект «Образование», какие цели перед ним стоят и как они будут достигнуты. Меня очень насторожила ваша увлечённость международными исследованиями качества образования в России. По-моему, это не тот путь, которым должен идти министр просвещения. Мы всегда гордились отечественной системой образования, которая была лучшей в мире и, думаю, таковой остаётся, — заявила Матвиенко.

Кравцов объяснил, почему говорил о международном опыте. По его словам, это важно учитывать для того, чтобы не повторить уже сделанных ошибок, которые «провоцируют на определённые шаги».
Матвиенко, вместе с тем, добавила, что министр практически ничего не сказал о среднем профессиональном образовании, которое сама спикер считает одной из ключевых проблем. Она выступила с предложением провести специальную встречу сенаторов с Кравцовым, которая была бы посвящена исключительно нацпроекту «Образование». Матвиенко считает, что ведомство должно оценивать проблемы образования стратегически и предлагать инструменты для их решения.
Ранее NEWS.ru писал, что московские школьники, принимавшие участие в субботней несогласованной акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального, могут быть поставлены на внутришкольный учёт. Об этом заявили в столичном департаменте образования.
По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, по предварительным данным, на акциях в регионах РФ было задержано порядка 300 подростков, из них около 70 — в Москве. Департамент отмечает, что принимаются все меры, чтобы ребятам была оказана социально-психологическая и педагогическая помощь. Также с ними проводятся занятия по коррекции поведения, их консультируют психологи и вовлекают в индивидуальные и групповые профилактические беседы.
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Комментарии
Политика , Валентина Матвиенко , Алексей Навальный , Сергей Кравцов , Совет Федерации
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