В КПРФ объяснили ситуацию на Украине «пророчеством» Ленина 

«Сегодня ни о какой свободной Украине не может быть и речи. Это подмандатная территория в интересах Соединённых Штатов Америки, в интересах представителей Европы, Польши, кого угодно. Сегодня совершенно нормально, что там происходят убийства, абсолютно бесцеремонная коррупция. То, что мы сегодня видим на Украине, это, к сожалению, привело к тому, что происходит борьба с памятниками, декоммунизация. Сегодня там запрещена коммунистическая партия — с этого начинался в 1933 году приход Гитлера к власти. Когда националисты захватывают власть, когда власть захватывают компрадоры, то у них ничего нет ни в исторической памяти, ни в чём. Здесь сложно давать оценки, потому что эти оценки даёт сама история. Мы видим, что сегодня происходит. Сегодня народ на Украине нищает, сегодня ни о каком суверенитете Украины речи быть не может, сегодня олигархат Украины растаскивает страну по кускам — это всё начиналось с борьбы с памятником Ленину, на котором были написаны пророческие слова».