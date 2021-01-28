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Москва

В КПРФ объяснили ситуацию на Украине «пророчеством» Ленина 

Говорит Москва и ещё 9 1 час назад
В КПРФ объяснили ситуацию на Украине «пророчеством» Ленина
Фото: РИА Новости
Декоммунизация привела страну к потере суверенитета, преступлениям и расцвету олигархов.
В интервью радиостанции «Говорит Москва» руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко заявил, что символический старт упадка соседнего государства произошёл семь лет назад.

«Эта вакханалия началась в тринадцатом году в декабре, когда снесли памятник [Ленину — прим. ГМ] на Крещатике. Это не просто памятник, это памятник, который был под охраной ЮНЕСКО, который представлял нашу страну на нью-йоркской выставке, это был не только символ, а произведение искусства. Но этот памятник был снесён варварским вандальским способом. Очень символично то, что на этом памятнике были написаны слова, сказанные Лениным: «Только в единении пролетариев великороссов и малороссов свободная Украина возможна. В противном случае, об этом не может быть и речи». Вот эти символичные слова сегодня реализуются в том, что мы сегодня видим».

Ющенко пояснил, что отказ от советского прошлого привёл Украину к негативным последствиям. Политик провёл аналогию этой истории с событиями гитлеровской Германии прошлого века.

«Сегодня ни о какой свободной Украине не может быть и речи. Это подмандатная территория в интересах Соединённых Штатов Америки, в интересах представителей Европы, Польши, кого угодно. Сегодня совершенно нормально, что там происходят убийства, абсолютно бесцеремонная коррупция. То, что мы сегодня видим на Украине, это, к сожалению, привело к тому, что происходит борьба с памятниками, декоммунизация. Сегодня там запрещена коммунистическая партия — с этого начинался в 1933 году приход Гитлера к власти. Когда националисты захватывают власть, когда власть захватывают компрадоры, то у них ничего нет ни в исторической памяти, ни в чём. Здесь сложно давать оценки, потому что эти оценки даёт сама история. Мы видим, что сегодня происходит. Сегодня народ на Украине нищает, сегодня ни о каком суверенитете Украины речи быть не может, сегодня олигархат Украины растаскивает страну по кускам — это всё начиналось с борьбы с памятником Ленину, на котором были написаны пророческие слова».

Накануне на Украине снесли последний памятник Ленину. Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области. Об этом у себя в Facebook написал руководитель общественной организации «Свитанок» Вадим Поздняков. С 2015 года в соседнем государстве проводится политика декоммунизации. Закон предполагает переименование всех топографических объектов и снос памятников, названия которых напоминают об СССР.
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Политика , Александр Ющенко , ЮНЕСКО , КПРФ , Радиостанция "Говорит Москва" , Киев
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