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Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта 

Прайм 1 час назад
Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках Всемирного экономического форума заявил, что мир стоит перед угрозой "борьбы всех против всех".
По мнению российского лидера, ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы "всех против всех".

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", — цитата по РИА Новости.

Он также говорил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий на планете во всех сферах. Он напомнил о Второй мировой войне: неспособность и неготовность решать глобальные вопросы тогда обернулись катастрофой.
Существующие в мире противоречия сейчас, по мнению Путина, "закручиваются, что называется, по спирали".

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации", — отметил он в своем выступлении.

Ситуация в будущем может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться этот конфликт не допустить, напомнил он.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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