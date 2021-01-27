Путин предупредил о конце цивилизации в случае глобального конфликта 

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в рамках Всемирного экономического форума заявил, что мир стоит перед угрозой "борьбы всех против всех".

По мнению российского лидера, ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы "всех против всех".

"Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех", — цитата по РИА Новости.

Он также говорил о сохраняющихся рисках нарастания противоречий на планете во всех сферах. Он напомнил о Второй мировой войне: неспособность и неготовность решать глобальные вопросы тогда обернулись катастрофой.

Существующие в мире противоречия сейчас, по мнению Путина, "закручиваются, что называется, по спирали".

"Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен, очень на это надеюсь, он означал бы конец цивилизации", — отметил он в своем выступлении.

Ситуация в будущем может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если не пытаться этот конфликт не допустить, напомнил он.