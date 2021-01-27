Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху

Международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в онлайн-режиме, заявил Президент России Владимир Путин, передаёт РИА «Новости».
«Перед международным сообществом и, несомненно, перед странами, участвовавшими в разрешении конфликта, стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры», — сказал глава государства.
Владимир Путин также отметил, что Россия предприняла активные посреднические усилия для того, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Карабаха. По его словам, страна стремилась следовать договоренностям, достигнутым в минской группе ОБСЕ, в частности между ее сопредседателями — Россией, США и Францией.
Президент России назвал это «хорошим примером сотрудничества».
В ноябре Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.
В Кремле 11 января состоялась трехсторонняя встреча, на которой стороны обсудили ситуацию в регионе.