Путин призвал избежать «мрачной антиутопии» в мире 

Кризис и противоречия в мире могут разрушить традиционные ценности и базовые свободы, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-выступлении Всемирного экономического форума в Давосе.
В мире нарастают международные противоречия, что увеличивает вероятность столкнуться «с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», сказал российский лидер, передает ТАСС.
«Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — указал Путин.
Президент отметил, что социальный и ценностный кризис оборачивается негативными последствиями в демографии, из-за чего человечество «рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки».
Также в ходе выступления Путин отметил, что попытки построения однополярного мира потерпели неудачу, подобная монополия противоречила культурной исторической многоликости цивилизации.