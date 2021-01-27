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Песков: Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса 

ТАСС 1 час назад
Песков: Путин сам сообщит, когда сделает прививку от COVID-19
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сам сообщит, когда сделает прививку от коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", — сказал он, отвечая на вопрос, сделал ли уже прививку от коронавируса глава государства.

Песков уже несколько раз отвечал подобным образом на вопрос о том, вакцинировался ли от новой коронавирусной инфекции глава российского государства. В конце декабря представитель Кремля отмечал, что у него нет информации о том, захочет ли Путин сделать прививку публично, под видеозапись, но при этом напоминал, что сам президент ранее говорил о том, что обязательно вакцинируется.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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