Песков: Путин сам сообщит, когда сделает прививку от COVID-19

"Президент принял решение лично сообщить об этом, поэтому он сам вам сообщит", — сказал он, отвечая на вопрос, сделал ли уже прививку от коронавируса глава государства.

Песков уже несколько раз отвечал подобным образом на вопрос о том, вакцинировался ли от новой коронавирусной инфекции глава российского государства. В конце декабря представитель Кремля отмечал, что у него нет информации о том, захочет ли Путин сделать прививку публично, под видеозапись, но при этом напоминал, что сам президент ранее говорил о том, что обязательно вакцинируется.