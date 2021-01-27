Кремль допустил диалог с США по Договору об открытом небе 

Эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть ещё временной лаг, и в случае готовности американских партнёров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть, — цитирует Пескова РИА Новости.