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Кремль допустил диалог с США по Договору об открытом небе 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Кремль допустил диалог с США по Договору об открытом небе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что до фактического выхода Москвы из Договора об открытом небе (ДОН) «есть ещё временной лаг», поэтому диалог по этому вопросу с Вашингтоном при готовности американской стороны возможен.
Представитель Кремля отметил, что Путин обсуждал с президентом США Джо Байденом возможность остаться в ДОН для России.

Эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть ещё временной лаг, и в случае готовности американских партнёров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть, — цитирует Пескова РИА Новости.

21 мая 2020 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДОН. Он объяснил решение тем, что Россия нарушала условия договора. 22 мая Кремль получил официальное уведомление от администрации Трампа. 22 ноября США прекратили выполнять свои обязательства по ДОН.
В конце декабря 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не получила гарантий выполнения ДОН от оставшихся участников соглашения, передавал NEWS.ru. Министр отметил, что судьба договора находится под большим вопросом.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , РИА Новости , США
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