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Москва

В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена 

RT на русском 45 минут назад
В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена
Фото: РИА Новости
В Кремле охарактеризовали беседу лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена как рабочую и откровенную, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, беседа длилась чуть больше 35 минут.

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся по инициативе США, обсудили в том числе продление договора СНВ.
Переговоры состоялись 26 января.
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Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Москва , США
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