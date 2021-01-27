В Кремле назвали откровенным разговор Путина и Байдена 

«Она была рабочей и откровенной. Тем более, если вы помните, Байден и Путин встречались в 2011 году в Москве, и они уже тогда договорились говорить друг с другом достаточно откровенно. А продолжительность была чуть больше 35 минут», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.