Рябков рассказал о сроках действия договора об СНВ-III 

По его словам, суть договорённости заключается в том, что действие договора в том виде, в котором он был заключён, продлевается до 5 февраля 2026 года.

«Соглашение о продлении вступит в силу с даты последней из нот, которыми обмениваются стороны, подтверждающих выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления данного соглашения в силу», — цитирует РИА Новости Рябкова.