Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности 

"Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть — выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения — как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", — сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.