Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Россия предложила США выработать новое уравнение безопасности
Фото: РИА Новости
Россия предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Основу для продолжения такого диалога видим в ранее переданных нами американцам наших предложениях. Их суть — выработать новое уравнение безопасности, которое учитывало бы эволюцию как военно-технических, так и военно-политических аспектов безопасности. По сути, мы предлагаем расширить стратегическую повестку дня и включить в нее все наступательные и оборонительные вооружения — как ядерные, так и неядерные, способные решать стратегические задачи", — сказал Рябков, выступая в Госдуме РФ.

Во вторник президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Последние новости
Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Названа привычка, мешающая избавиться от жира на животе Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса Матвиенко объяснила, почему не привилась от коронавируса
Комментарии 1
Политика , Сергей Рябков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Госдума , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
01:37
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение