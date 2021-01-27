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Москва

Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы 

RT на русском и ещё 10 1 час назад
Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы
Фото: РИА Новости
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что генерального директора TikTok в стране Сергея Соколова пригласили на встречу с депутатами, чтобы обсудить накопившиеся к видеохостингу вопросы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пискарёва.

«Председатель комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв пригласил на беседу в Госдуму генерального директора ООО «Тикток Рус» Сергея Соколова», — говорится в заявлении.

В сообщении подчёркивается, что у комиссии к данной компании «накопились вопросы», которые необходимо обсудить. Также целью данной беседы указывается желание «наладить дальнейшее взаимодействие».
Ранее Роскомнадзор отправил в TikTok требование прекратить распространение информации, направленной на вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия.
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Комментарии
Политика , Василий Пискарев , Сергей Соколов , Роскомнадзор , Госдума
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