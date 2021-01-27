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Кабмин разрешил въезд в РФ из Армении и Белоруссии при отрицательном тесте на коронавирус 

ТАСС и ещё 2 36 минут назад
Кабмин разрешил въезд из Армении и Белоруссии с отрицательным тестом на ковид
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Правительство РФ разрешит в феврале 2021 года въезд в Россию из Армении и Белоруссии гражданам ЕАЭС при отрицательном тесте на коронавирус. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, въезд разрешен для "граждан государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно из Армении или Белоруссии через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ при условии предъявления ими действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, а также выявленных отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию". При этом результаты теста, согласно распоряжению, должны отображаться в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".
Документ также утверждает список из 20 воздушных пунктов пропуска через госграницу, через которые эти граждане могут въехать в РФ, в их числе все аэропорты Московского региона и аэропорты других регионов России.
В декабре 2020 года на пространстве ЕАЭС стартовал пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития. Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса.
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Политика , Правительство РФ , ЕАЭС , Армения , Москва
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