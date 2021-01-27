Кабмин разрешил въезд из Армении и Белоруссии с отрицательным тестом на ковид

Согласно документу, въезд разрешен для "граждан государств — членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию с 1 февраля по 1 марта 2021 года включительно из Армении или Белоруссии через воздушные пункты пропуска через государственную границу РФ при условии предъявления ими действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, а также выявленных отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию". При этом результаты теста, согласно распоряжению, должны отображаться в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

Документ также утверждает список из 20 воздушных пунктов пропуска через госграницу, через которые эти граждане могут въехать в РФ, в их числе все аэропорты Московского региона и аэропорты других регионов России.

В декабре 2020 года на пространстве ЕАЭС стартовал пилотный проект "Путешествуй без COVID-19", разработанный Евразийским банком развития. Это аналог цифрового документа, который подтверждает отсутствие у граждан коронавируса.