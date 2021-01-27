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Москва

Госдума предложила изымать животных за жестокое обращение 

Газета.Ru и ещё 5 2 часа назад
Госдума предложила изымать животных за жестокое обращение
Фото: Газета.Ru
Депутаты Госдумы предложили изымать животных у хозяев за жестокое обращение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

"По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, — мы будем оформлять их в виде поправок", — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что Минюст уже поддержал предложение о штрафах за жестокое обращение. По его словам, правительство внесет изменения в законопроект весной.
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Политика , Госдума , Минюст РФ , Москва
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