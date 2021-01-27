В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях 

Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.
"Идут достаточно серьезные тесные контакты. Наши предложения поданы, они легли на стол США. Со стороны США внушает оптимизм позиция (президента Джо) Байдена о возможном подписании договора СНВ-3… Я надеюсь, что договор СНВ-3 будет подписан в том виде, в котором был предложен нашей страной", — сказал Швыткин.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.
Действие договора истекает 5 февраля 201 года.