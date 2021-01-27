Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях 

РИА Новости и ещё 1 16 минут назад
В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях
Фото: © Пресс-служба МО РФ
Зампред комитета Госдумы по обороне Михаил Швыткин заявил РИА Новости, что надеется, что договор СНВ-3 будет продлен в том виде, в котором предложила Россия.

"Идут достаточно серьезные тесные контакты. Наши предложения поданы, они легли на стол США. Со стороны США внушает оптимизм позиция (президента Джо) Байдена о возможном подписании договора СНВ-3… Я надеюсь, что договор СНВ-3 будет подписан в том виде, в котором был предложен нашей страной", — сказал Швыткин.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3.
Действие договора истекает 5 февраля 201 года.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Последние новости
Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина Стали известны подробности смерти стендап-комика Александра Шаляпина В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Политика , Владимир Путин , Госдума , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение