В Госдуме надеются на продление ДСНВ на российских условиях 

"Идут достаточно серьезные тесные контакты. Наши предложения поданы, они легли на стол США. Со стороны США внушает оптимизм позиция (президента Джо) Байдена о возможном подписании договора СНВ-3… Я надеюсь, что договор СНВ-3 будет подписан в том виде, в котором был предложен нашей страной", — сказал Швыткин.