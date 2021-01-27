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Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы 

РИА Новости и ещё 1 49 минут назад
Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы
Фото: сайт Государственной Думы ФС РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД.
Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении договора СНВ.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесенный президентом законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", — сообщила пресс-служба Госдумы.

"Завтра до пленарного заседания профильный комитет ГД по международным делам обсудит данный законопроект и примет решение о его вынесении на рассмотрение Государственной думы", — говорится в сообщении.

Действие договора истекает 5 февраля 201 года.
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Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Комитет госдумы по международным делам , Госдума
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