Володин направил проект о ратификации продления ДСНВ в комитет Госдумы 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильный думский комитет президентский законопроект о ратификации продления ДСНВ, сообщила пресс-служба ГД.

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении договора СНВ.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильный комитет внесенный президентом законопроект о ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", — сообщила пресс-служба Госдумы.

"Завтра до пленарного заседания профильный комитет ГД по международным делам обсудит данный законопроект и примет решение о его вынесении на рассмотрение Государственной думы", — говорится в сообщении.

Действие договора истекает 5 февраля 201 года.