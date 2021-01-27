Путин и Байден договорились «постоянно общаться» 

России Джозеф Байден и Лидеры США Владимир Путин договорились во время беседы по телефону поддерживать в течение совместной работы "постоянное общение". Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В сообщении указано, что президенты договорились о поддержке прозрачных и постоянных контактов. Лидеры двух стран также пришли к необходимости находить возможности для поддержки "стратегической стабильности" в отношениях между РФ И США.

Основной повесткой для будущих переговоров могут стать вопросы контроля "над вооружениями и безопасностью". Байден ранее предложил России продлить договор по контролю над вооружениями СНВ-3 сроком на пять лет без дополнительных условий.