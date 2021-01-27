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Москва

Путин и Байден договорились «постоянно общаться» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Путин и Байден договорились «постоянно общаться»
Фото: РИА Новости
Лидеры США и России Джозеф Байден и Владимир Путин договорились во время беседы по телефону поддерживать в течение совместной работы "постоянное общение". Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В сообщении указано, что президенты договорились о поддержке прозрачных и постоянных контактов. Лидеры двух стран также пришли к необходимости находить возможности для поддержки "стратегической стабильности" в отношениях между РФ И США.
Основной повесткой для будущих переговоров могут стать вопросы контроля "над вооружениями и безопасностью". Байден ранее предложил России продлить договор по контролю над вооружениями СНВ-3 сроком на пять лет без дополнительных условий.
Агентство напоминает, что администрация экс-главы США Дональда Трампа настаивала на расширении стратегического договора СНВ-3, включении в соглашение Китая, а также на распространении действия договора на ряд других вооружений.
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Комментарии
Политика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Китай , США
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