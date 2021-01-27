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Москва

Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении 

RT на русском и ещё 4 33 минуты назад
Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении
Фото: РИА Новости
Продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является шагом в правильном направлении, заявил президент России Владимир Путин.

«Безусловно, это шаг в правильном направлении, но, тем не менее, противоречия всё-таки закручиваются, что называется, по спирали», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи на экономическом форуме в Давосе.

Ранее Госдума и Совет Федерации ратифицировали внесённое Путиным соглашение о продлении СНВ-III до 5 февраля 2026 года.
Накануне Путин и американский лидер Джо Байден в телефонном разговоре приветствовали обмен дипломатическими нотами о достижении договорённости.
Как отметили в МИД, стороны приняли решение продлить договор на условиях Москвы.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Путин , МИД , Госдума , Совет Федерации , США
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