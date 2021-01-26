Путин внёс в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ 

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора между США и Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Согласно документу, договор продлевается на пять лет — до февраля 2026 года.
Ранее стало известно, что Путин провёл телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.
В ходе беседы лидеры выразили удовлетворение в связи с тем, что обе страны обменялись нотами о достижении договорённости по продлению договора СНВ.
В Госдуме и Совете Федерации позднее заявили о готовности к работе по продлению договора.