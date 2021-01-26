Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поговорил по телефону с Байденом 

ТАСС 24 минуты назад
Первый телефонный разговор президента России Владимира Путина и нового американского лидера Джозефа Байдена носил деловой и откровенный характер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.

В ходе разговора Путин отметил, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран.
Стороны также обсудили обсудили актуальные вопросы международной повестки дня, в частности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую.

"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", — говорится в сообщении.

"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — отметили в Кремле.

Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Российский лидер поздравил Байдена с началом работы на посту президента США.

"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества", — говорится в сообщении.

ТАСС: последние новости
Путин и Байден в разговоре выразили удовлетворение договоренностью продлить ДСНВ Путин и Байден в разговоре выразили удовлетворение договоренностью продлить ДСНВ Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым
Комментарии 105
Политика , Видео , Джозеф Байден , Владимир Путин , Совбез ООН , Пресс-служба Администрации Президента РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение