Путин поговорил по телефону с Байденом 

"В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", — говорится в сообщении пресс-службы президента РФ.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Рассмотрены возможности сотрудничества в борьбе с такой острой проблемой, как пандемия коронавируса, а также в других сферах, включая торгово-экономическую", — говорится в сообщении.
"Среди международных тем затрагивались односторонний выход США из Договора по открытому небу, проблематика сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН", — отметили в Кремле.
"Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества", — говорится в сообщении.