Лавров предложил провести встречу министров по Ближнему Востоку

По его словам, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.

"Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 Совета Безопасности. В поддержку этой инициативы мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов квартета, четырех арабских стран — Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины. Было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора "арабской мирной инициативы", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию.

Глава МИД РФ отметил, что такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".

Лавров также напомнил о готовности России организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.

Ближневосточный квартет — группа, созданная при участии ЕС, России, США ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.