Лавров предложил провести встречу министров по Ближнему Востоку

Москва предлагает провести весной-летом встречу министров стран "ближневосточного квартета" с Израилем, Палестиной, Египтом, Иорданией, ОАЭ, Бахрейном и Саудовской Аравией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, в России положительно восприняли инициативу президента Палестины Махмуда Аббаса о созыве международной конференции по ближневосточному урегулированию.
"Наша страна изначально выступала за проведение такого форума, что закреплено в резолюции 1850 Совета Безопасности. В поддержку этой инициативы мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов квартета, четырех арабских стран — Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины. Было бы также важно пригласить Саудовскую Аравию как автора "арабской мирной инициативы", — сказал Лавров, выступая на заседании СБ ООН по ближневосточному урегулированию.
Глава МИД РФ отметил, что такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".
Лавров также напомнил о готовности России организовать в Москве палестино-израильскую встречу на высшем уровне.
Ближневосточный квартет — группа, созданная при участии ЕС, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.