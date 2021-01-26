Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Володин назвал проблему российских чиновников 

Газета.Ru 1 час назад
Володин назвал проблемой чиновников неэффективную работу
Фото: «Газета.Ru»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная проблема российских чиновников в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно", — сказал Володин.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отмене возрастных ограничений для госслужащих, которые назначаются и снимаются с должности главой государства. В пояснительной записке к проекту отмечается, что целью его является повышение эффективности регулирования государственной гражданской службы.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Газета.Ru: последние новости
Сенатор из Нидерландов осудил попытку оспорить полномочия РФ в ПАСЕ Сенатор из Нидерландов осудил попытку оспорить полномочия РФ в ПАСЕ Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке оплаты больничных Госдума приняла в первом чтении проект о новом порядке оплаты больничных Россия и США договорились о продлении ДСНВ Россия и США договорились о продлении ДСНВ
Политика , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
04:53
Полицейский в США застрелил мужчину с ребенком на руках и попал на видео
Происшествия
Собака напала на девушку и попала на видео
00:30
Собака напала на девушку и попала на видео
Происшествия
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
00:45
Момент ДТП со сбитой пенсионеркой попал на видео
Происшествия
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
03:39
Прототип первого российского летающего такси показали на видео
Наука и техника
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
00:46
«Регулировщик» с зонтом разогнал пробку в Петербурге и попал на видео
Общество
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
00:55
Опубликовано видео десантирования подразделений ВДВ со штатными БМД-4М
Войска
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
00:21
Подросток ударил ногой автомобиль и попал на видео
Происшествия
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
00:59
В Москве мужчина угнал незапертую машину и попал на видео
Происшествия
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
00:49
Необычное скопление медуз в Балаклавской бухте в Крыму сняли на видео
Общество
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
01:22
Крупный пожар в плавнях под Анапой попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение