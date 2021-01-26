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Москва

Госдума одобрила создание единой базы данных медосмотров 

Российская Газета и ещё 3 56 минут назад
Госдума одобрила создание единой базы данных медосмотров
Фото: ТАСС
В России будет создана единая база данных, в которую войдет информация о проведении медосмотров — в том числе мигрантов. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект на эту тему.
Сведения о медосмотрах и о наличии заболеваний будут входить в новую федеральную информационную систему. При этом медицинские книжки предполагается вести не только в печатной, но и в электронной форме.
Медосмотры при этом станут обязательными для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ. Процедуру можно будет пройти только в государственном или муниципальном учреждении. При получении вида на жительство медосмотр нужно будет пройти до подачи заявления. А претендентам на работу в России — в течение 30 дней после получения разрешения, иначе документ аннулируется.
В частности, мигрантов будут проверять на наличие ВИЧ, наркозависимости и опасных инфекционных заболеваний. По результатам медосмотра предлагается выдавать сертификат, а информацию — вносить в упомянутую единую систему. Авторы законопроекта поясняли, что Россия — привлекательный регион для миграции, но граничит со странами, где заболеваемость, например, туберкулезом — одна из самых высоких в мире.
Информация санитарно-эпидемиологического характера важна для медиков и поможет принять грамотные управленческие решения, заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Большие данные, пояснил парламентарий, помогут системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, анализировать бюджеты и строить прогнозы.
По его словам, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.
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Политика , Дмитрий Морозов , Госдума
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