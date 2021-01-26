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Глава Якутии привился от коронавируса 

ТАСС 1 час назад
Глава Якутии привился от коронавируса
Фото: РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев привился от коронавируса вакциной "Спутник V", ему ввели первый компонент препарата, сообщается во вторник в Telegram-канале правительства региона.

"Вакцинация прошла в медицинском центре Якутска. Айсен Николаев получил препарат "Спутник V", — говорится в сообщении.

Как сообщается в аккаунте Николаева в Instagram, глава региона получил первый компонент, вторым он будет привит в феврале. "Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет. Чувствую себя хорошо, побочных эффектов от препарата пока не ощутил. В эти дни буду выполнять все рекомендации медиков. Вакцинация — дело добровольное, но нужно ее пройти, чтобы максимально обезопасить себя и своих близких от коварного заболевания", — добавил Николаев в своей публикации.
На сегодня количество привитых "Спутником V" жителей Якутии превышает 6 тыс. человек, вакциной "Эпиваккорона" — 1 тыс. человек.
Ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, продлены в Якутии до 15 февраля. В регионе действует режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Введен масочный режим в общественных местах и транспорте.
В Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 30 006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 26 715 человек, умерли 472.
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Комментарии
Политика , Айсен Николаев , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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