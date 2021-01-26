В ЕР предложили обслуживать детей-инвалидов без очереди

«Мне кажется, это абсолютно правильно, что тут говорить. Если такую категорию добавить в перечень лиц, которые имеют право на внеочередное обслуживание — это будет справедливо и по отношению к самим детям, и к их родителям. Для этого нужно менять некоторые нормативные акты, в том числе и указы президента, определенные изменения на эту тему провести», — сказал Медведев.