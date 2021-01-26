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Москва

В «Единой России» предложили обслуживать детей-инвалидов без очереди 

Агентство «Москва» 1 час назад
В ЕР предложили обслуживать детей-инвалидов без очереди
Фото: РИА Новости
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею обслуживания детей-инвалидов в различных организациях без очереди. Об этом он сообщил в ходе второго социального онлайн-форума «Единой России».

«Мне кажется, это абсолютно правильно, что тут говорить. Если такую категорию добавить в перечень лиц, которые имеют право на внеочередное обслуживание — это будет справедливо и по отношению к самим детям, и к их родителям. Для этого нужно менять некоторые нормативные акты, в том числе и указы президента, определенные изменения на эту тему провести», — сказал Медведев.

В ходе форума, депутат городской думы Нижнего Новгорода Роман Пономарев («Единая Россия») предложил распространять льготу на первоочередное обслуживание для всех детей-инвалидов.
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Политика , Роман Пономарев , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Нижегородская Область , Нижний Новгород
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