В ЕР предложили обслуживать детей-инвалидов без очереди

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев поддержал идею обслуживания детей-инвалидов в различных организациях без очереди. Об этом он сообщил в ходе второго социального онлайн-форума «Единой России».
«Мне кажется, это абсолютно правильно, что тут говорить. Если такую категорию добавить в перечень лиц, которые имеют право на внеочередное обслуживание — это будет справедливо и по отношению к самим детям, и к их родителям. Для этого нужно менять некоторые нормативные акты, в том числе и указы президента, определенные изменения на эту тему провести», — сказал Медведев.
В ходе форума, депутат городской думы Нижнего Новгорода Роман Пономарев («Единая Россия») предложил распространять льготу на первоочередное обслуживание для всех детей-инвалидов.