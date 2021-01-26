Володин представил новых депутатов Госдумы 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на открытии пленарного заседания 26 января сообщил, что в работе палаты участвуют новые депутаты.
«В работе Государственной Думы принимают участие новые депутаты. От всероссийской политической партии «Единая Россия» — Гришин Евгений Анатольевич, от политической партии КПРФ — Кузякин Дмитрий Викторович», — сказал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия передала вакантные депутатские мандаты политических партий «Единая Россия» и КПРФ двум представителям партий из федерального списка кандидатов.
В декабре Государственная Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата, известного российского ватерполиста, двукратного призёра Олимпийских игр Ирека Зиннурова на основании его письменного заявления в связи с переходом на работу в Россотрудничество. Позднее, на пленарном заседании 22 декабря, Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Валентина Шурчанова, который умер от новой коронавируса.