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Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Мишустин указал на риски дистанционной продажи лекарств
Фото: РИА Новости
Дистанционная продажа безрецептурных лекарств в России не должна повлечь за собой рост цен и появление контрафактной продукции из-за деятельности недобросовестных участников рынка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина на встрече с первым вице-спикером Совета Федерации России, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком напомнил, что в прошлом апреле была разрешена дистанционная продажа безрецептурных лекарств. По мнению премьера, важно «не допустить как роста цен, так и получения контрафактной продукции».

«Потому что когда человек будет заказывать [лекарства] дистанционно, [есть] очень много рисков того, что, скажем так, могут недобросовестные участники рынка этим воспользоваться. Уверен, что при активном общественном обсуждении, при участии партии все это мы сможем преодолеть», — приводит его слова ТАСС.

Мишустин также пожелал успешной работы второму Социальному онлайн-форуму партии, который проходит во вторник. При этом премьер отдельно обратил внимание на итоги первого такого форума, который состоялся в декабре прошлого года. «Мы сейчас с вами как раз исполняем решения, которые по итогам форума были приняты президентом, и его поручения соответствующие, — заметил глава кабмина. — Там был целый ряд очень важных мер, которые в первую очередь предназначены для того, чтобы помочь людям в непростое время коронавируса».
Он пояснил, что одной из таких мер стала субсидия на оплату коммунальных услуг, которая предоставлялась «в основном людям старшего поколения». «Вы знаете, мы продлили соответствующий беззаявительный порядок на квартал, — добавил Мишустин. — И здесь партия очень серьезно поработала — помогла нам сформулировать правильно все необходимые подходы и меры».
В сентябре член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич заявил, что для решения проблемы мошенничества в сфере продажи лекарств нужно вводить уголовную ответственность за такие деяния и подобный обман рассматривать как мошенничество в особо крупных размерах.
В декабре президент Владимир Путин заявил, что поручит изучить возможность либерализации требований для онлайн-продажи лекарств.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Единая Россия , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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