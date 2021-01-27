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Названы дата и место прощания с Сергеем Приходько 

ТК «Звезда» и ещё 22 1 час назад
Названы дата и место прощания с Сергеем Приходько
Фото: politician and diplomat, Globallookpress
Прощание с бывшем вице-премьером РФ Сергеем Приходько состоится в четверг, 28 января, в ЦКБ. Похоронят экс-руководителя аппарата правительства на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Прощание состоится завтра в ЦКБ», — приводит РИА-Новости сообщение.

Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. В январе 2020 года он был назначен на должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. До этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера — руководителя аппарата правительства.
Накануне Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько. Президент назвал бывшего вице-премьера человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы.
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Политика , Сергей Приходько , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Правительство РФ , РИА Новости , Москва
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