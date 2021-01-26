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Москва

ФНС начала контролировать цены на продукты 

Прайм и ещё 1 29 минут назад
ФНС начала контролировать цены на продукты
Фото: © РИА Новости. Алексей Майшев
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения цен на базовые товары до конца года. Об этом сообщает "Коммерсант".
Они могут обращаться по этому поводу как к поставщикам, так и в торговые сети. В перечне — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, овощи и прочие товары.

"Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов", — отмечает юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Скорее всего, действия органов связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, считает юрист.

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Политика , Федеральная налоговая служба , Москва
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