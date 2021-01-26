ФНС начала контролировать цены на продукты 

"Запрос налогового органа выглядит немного странно, он никак не связан с исчислением и уплатой налогов", — отмечает юрист Forward Legal Арпине Пирумян. По ее словам, законодательство не содержит обязанности предоставлять прогноз изменения цен на товары, соответственно, налоговая не вправе его требовать. Скорее всего, действия органов связаны с созданием системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, считает юрист.