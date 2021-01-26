Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым 

Ранее было объявлено, что "Справедливая Россия" объединится с партиями "Патриоты России" и "За правду" на базе первой.

"Думаю, что Миронову хорошо подойдет кличка "политический Чичиков". Собирает мертвые партии, [потом] объединительный съезд, в Думу выборы, после выборов они разбегутся. Снова появятся "Патриоты России" и партия "За правду". Главное — пролезть куда-нибудь", — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что "Справедливая Россия" не добирает голосов для избрания в Госдуму восьмого созыва. "И собирают мертвые души. Чичиков собирал умерших крепостных, а этот собирает мертвые партии", — резюмировал политик.

Как ранее информировал лидер справороссов, съезды всех трех партий запланированы на 22 февраля.