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Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Жириновский сравнил Миронова с Чичиковым
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник сравнил лидера "Справедливой России" Сергея Миронова с персонажем поэмы Николая Гоголя "Мертвые души" Павлом Чичиковым, заявив, что глава справороссов собирает "мертвые партии", чтобы увеличить рейтинг.
Ранее было объявлено, что "Справедливая Россия" объединится с партиями "Патриоты России" и "За правду" на базе первой.

"Думаю, что Миронову хорошо подойдет кличка "политический Чичиков". Собирает мертвые партии, [потом] объединительный съезд, в Думу выборы, после выборов они разбегутся. Снова появятся "Патриоты России" и партия "За правду". Главное — пролезть куда-нибудь", — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР также отметил, что "Справедливая Россия" не добирает голосов для избрания в Госдуму восьмого созыва. "И собирают мертвые души. Чичиков собирал умерших крепостных, а этот собирает мертвые партии", — резюмировал политик.
Как ранее информировал лидер справороссов, съезды всех трех партий запланированы на 22 февраля.
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Комментарии
Политика , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Николай Гоголь , Госдума , Справедливая Россия , ЛДПР
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