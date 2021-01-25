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Титов ответил на шутку Путина о планах заняться виноделием 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
Титов ответил на шутку Путина о планах заняться виноделием
Фото: Газета.Ru
Бизнес-омбудсмен Владимир Титов в своем Instagram ответил на шутку президента России Владимира Путина, который заявил, что после ухода с поста мог бы заняться виноделием и устроиться к Титову в качестве специалиста в области права.

"Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения", — заявил полпред.

По его словам, глава государства хорошо разбирается в области виноделия с точки зрения права.
Ранее Путин пошутил, что по завершении карьеры президента станет специалистом в области права в винном бизнесе и будет советником у Титова.
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Политика , Владимир Титов , Владимир Путин
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