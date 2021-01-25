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«Унижаться не будем». В Госдуме выразили готовность покинуть ПАСЕ 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
В России выразили готовность покинуть ПАСЕ
Фото: Reuters
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ в эфире НСН заявил, что в случае унижения национального достоинства Россия без промедления покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева намерена оспорить полномочия российской делегации. По ее словам, Россия якобы «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация покинет Страсбург, если ее полномочия не подтвердятся.
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Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН допустил, что Украина будет пытаться оспорить полномочия России в ПАСЕ каждый год.

«Между Россией и Украиной, по сути, враждебные отношения. Они имеют перспективу на долгий срок, у Украины доминирует желание везде и всюду причинять вред России. В этом году мы должны ожидать обострения всех прежде потухших вулканов в российско-украинских отношениях. В частности, это обострение взаимосвязано с уходом президента США Дональда Трампа и приходом на этот пост Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский вошел в ту колею, которая была прочерчена до него. Сейчас он пытается продемонстрировать себя, обостряя отношения, надеясь, что это будет поддержано», — отметил он.

Парламентарий выразил мнение, что перед оспариванием полномочий Украина с кем-то проконсультировалась, и ее инициатива может быть не самостоятельной.

«Украинские политики хотят проверить, насколько сильно их поддержат после перемен на международной арене. На фоне попыток Запада раскрутить дело Навального, ввести дополнительные санкции, принять новые резолюции Украина и ее единомышленники в ПАСЕ рассчитывают, что можно будет вновь заблокировать работу российской делегации. Не знаю, к чему это приведет, но попытки будут совершенно точно», — считает Затулин.

По его словам, членство в ПАСЕ для России не является принципиальным.

«Большинство западных стран знать не знают, что они в ПАСЕ, и никак на нее не реагируют. Эта организация должна была вразумить Восточную Европу и Советский Союз, и только в этой части Европы она слывет хоть сколько-нибудь важным институтом. К примеру, в Великобритании о ПАСЕ никто и слышать не слышал. России не нужно просто так выходить из ПАСЕ, но если будут поставлены какие-то унижающие нас условия, то я бы ни минуты там не находился. После распада СССР нам нечего делать в ПАСЕ. Но чтобы не быть Геростратами, без повода выходить из нее не нужно», — заключил депутат.

Ранее ПАСЕ решила не принимать никаких резолюций по делу Навального. Глава российский делегации Петр Толстой пояснил, что дебаты о задержании оппозиционера переведены из категории срочных в категорию текущих.
Ранее Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ареста Навального. Евродепутаты требуют наложить санкции на близких к Кремлю бизнесменов, чиновников и сотрудников государственных СМИ.
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Политика , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Петр Толстой , Леонид Слуцкий , Константин Затулин , Дональд Трамп , Европарламент , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , Госдума , Страсбург , Франция
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