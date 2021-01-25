В России выразили готовность покинуть ПАСЕ

«Между Россией и Украиной, по сути, враждебные отношения. Они имеют перспективу на долгий срок, у Украины доминирует желание везде и всюду причинять вред России. В этом году мы должны ожидать обострения всех прежде потухших вулканов в российско-украинских отношениях. В частности, это обострение взаимосвязано с уходом президента США Дональда Трампа и приходом на этот пост Джо Байдена. Президент Украины Владимир Зеленский вошел в ту колею, которая была прочерчена до него. Сейчас он пытается продемонстрировать себя, обостряя отношения, надеясь, что это будет поддержано», — отметил он.
«Украинские политики хотят проверить, насколько сильно их поддержат после перемен на международной арене. На фоне попыток Запада раскрутить дело Навального, ввести дополнительные санкции, принять новые резолюции Украина и ее единомышленники в ПАСЕ рассчитывают, что можно будет вновь заблокировать работу российской делегации. Не знаю, к чему это приведет, но попытки будут совершенно точно», — считает Затулин.
«Большинство западных стран знать не знают, что они в ПАСЕ, и никак на нее не реагируют. Эта организация должна была вразумить Восточную Европу и Советский Союз, и только в этой части Европы она слывет хоть сколько-нибудь важным институтом. К примеру, в Великобритании о ПАСЕ никто и слышать не слышал. России не нужно просто так выходить из ПАСЕ, но если будут поставлены какие-то унижающие нас условия, то я бы ни минуты там не находился. После распада СССР нам нечего делать в ПАСЕ. Но чтобы не быть Геростратами, без повода выходить из нее не нужно», — заключил депутат.