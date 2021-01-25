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В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем 

РИА Новости 1 час назад
В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем
Фото: РИА Новости
Министерству иностранных дел Украины следует не обижаться на Би-би-си, причислившую Севастополь и Симферополь к российским городам, а прислушаться и последовать их примеру, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Ранее Русская служба Би-би-си, рассказывая о задержанных во время несогласованных протестных акций в поддержку Алексея Навального, внесла Севастополь и Симферополь в перечень российских городов. После этого пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко обратился к Русской службе Би-би-си, заявив, что Севастополь и Симферополь "никогда не были" российскими городами.

"Пресс-секретарь украинского МИДа, заявляющий о том, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем, совершенно не знающим истории. Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример", — сказал РИА Новости Молохов.

При этом, по его словам, рассуждения о том, что Крым "оккупирован", смехотворны с точки зрения международного права. "Очень жаль, что столь тотально некомпетентный человек находится на своем посту", — добавил Молохов.
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Политика , Алексей Навальный , Олег Николенко , Александр Молохов , МИД , РИА Новости , Русская служба BBC , Республика Крым , Севастополь , Симферополь
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