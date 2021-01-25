В Крыму назвали пресс-секретаря МИД Украины воинствующим неучем 

"Пресс-секретарь украинского МИДа, заявляющий о том, что Севастополь и Симферополь никогда не были российскими городами, является воинствующим неучем, совершенно не знающим истории. Им впору не обижаться на такие формулировки, отражающие международную реальность, а прислушаться и брать пример", — сказал РИА Новости Молохов.