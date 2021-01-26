Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

"Ни одна поправка украинской делегации не была поддержана. Надеемся на дальнейший конструктивный подход ПАСЕ", — сказал Слуцкий.

В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.

Комментируя действия украинской стороны, Слуцкий заявил, что если Ассамблея не подтвердит права российских парламентариев в полном объеме, они покинут Страсбург и не будут участвовать в сессии.