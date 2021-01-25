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Москва

МИД РФ: Москва готова обсудить возможность направить новых военных советников в ЦАР 

ТАСС 58 минут назад
МИД заявил о готовности Москвы направить военных советников в ЦАР
Фото: Reuters
Россия готова обсуждать вопрос о направлении новых военных советников в Центрально-Африканскую Республику, если от властей страны поступит соответствующее обращение. Об этом заявил в понедельник журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Это [вопрос о необходимости военных советников из РФ] оценивать должно избранное демократическим путем руководство ЦАР, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — Если кто-то просит нас, представляя суверенную страну, будучи легитимным руководителем, то всегда такие обращения самым внимательным образом рассматриваются".

По словам Богданова, в ЦАР сохраняется сложная обстановка. Но проведенные в стране выборы должны позитивно сказаться на общественно-политической ситуации и решении социально-экономических проблем, подчеркнул высокопоставленный дипломат.
В декабре прошлого года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований.
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Комментарии
Политика , Михаил Богданов , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва
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