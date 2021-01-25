Кабмин разрешил авиасообщение с Индией и еще тремя странами

Россия снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии Вьетнама , Индии и Катара, авиасообщение с которыми возобновится с 27 января. Россияне также могут выехать в эти страны, сообщили в понедельник в пресс-службе российского кабмина.

"Для граждан еще четырех стран — Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара — снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса, — говорится в сообщении. — Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин".

Отмечается, что гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. "Россияне, в свою очередь, также могут улететь в любую из этих стран", — добавили в кабмине.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией с учетом эпидемиологической обстановки принял решение возобновить с 27 января международное сообщение с данными государствами на взаимной основе. Полеты будут осуществляться во Вьетнам (Москва — Ханой), Индию (Москва — Дели), Финляндию (Москва — Хельсинки и Санкт-Петербург — Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва — Доха) с периодичностью три раза в неделю.