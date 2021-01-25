В Госдуме ответили взбешенному из-за российского Крыма Климкину 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Климкин заявил, что ошибки крупных западных средств массовой информации в определении Крыма как территории России ему совсем не нравятся и являются реальной проблемой. Он призвал власти Украины перезапустить эмоциональную кампанию по вопросу оккупации Крыма и активно работать с ведущими СМИ. По его мнению, иначе разовьется привыкание и начнутся разговоры об ослаблении санкций в отношении России.

«Кто он такой, чтобы указывать всему остальному миру, как надо жить?» — задался вопросом Бальбек.

Он назвал Климкина рядовым гражданином постмайданной Украины, ведущие мировые СМИ — живущими в современных реалиях, а Крым — российским. Парламентарий выразил уверенность, что из украинского на полуострове остались лишь плохие воспоминания.