В Госдуме ответили взбешенному из-за российского Крыма Климкину 

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин не может указывать всему миру, как надо жить. Об этом депутат Государственной думы Руслан Бальбек заявил РИА Новости.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Климкин заявил, что ошибки крупных западных средств массовой информации в определении Крыма как территории России ему совсем не нравятся и являются реальной проблемой. Он призвал власти Украины перезапустить эмоциональную кампанию по вопросу оккупации Крыма и активно работать с ведущими СМИ. По его мнению, иначе разовьется привыкание и начнутся разговоры об ослаблении санкций в отношении России.
«Кто он такой, чтобы указывать всему остальному миру, как надо жить?» — задался вопросом Бальбек.
Он назвал Климкина рядовым гражданином постмайданной Украины, ведущие мировые СМИ — живущими в современных реалиях, а Крым — российским. Парламентарий выразил уверенность, что из украинского на полуострове остались лишь плохие воспоминания.
«Не нравится статус Крыма — пусть бежит с транспарантом на площадь Независимости, ведь именно так на Украине решаются важные политические вопросы. Крым, конечно, от этого статус не изменит, а у Климкина, глядишь, отлегло от души», — добавил он.