Путин поздравил с 75-летием певца Вячеслава Добрынина

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", — обратился к юбиляру глава государства.