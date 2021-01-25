Путин поздравил с 75-летием певца Вячеслава Добрынина

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием композитора, певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", — обратился к юбиляру глава государства.
Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений в связи с пандемией планирует отпраздновать в узком семейном кругу. Вячеслав Добрынин — автор и исполнитель песен "Синий туман", "Бабушки-старушки", "Колдовское озеро", "Не сыпь мне соль на рану". Получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии "Золотой граммофон" и 15 фестивалей "Песня года".