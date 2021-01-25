Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Путин поздравил с 75-летием Вячеслава Добрынина 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Путин поздравил с 75-летием певца Вячеслава Добрынина
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием композитора, певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ваше творчество хорошо известно любителям эстрадной музыки, которые ценят вас не только как певца, но и как яркого композитора — автора замечательных, талантливых произведений. Они прочно вошли в репертуар многих ваших коллег по сцене, стали по-настоящему узнаваемыми для нескольких поколений слушателей", — обратился к юбиляру глава государства.

Свое 75-летие Добрынин из-за ограничений в связи с пандемией планирует отпраздновать в узком семейном кругу. Вячеслав Добрынин — автор и исполнитель песен "Синий туман", "Бабушки-старушки", "Колдовское озеро", "Не сыпь мне соль на рану". Получил звание народного артиста России в 1996 году, лауреат премии "Золотой граммофон" и 15 фестивалей "Песня года".
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
Газета.Ru: последние новости
РБК: названы регионы с наибольшим доверием к губернаторам РБК: названы регионы с наибольшим доверием к губернаторам СМИ заявляют о "медовом месяце" для администрации Байдена СМИ заявляют о "медовом месяце" для администрации Байдена В Госдуме оценили желание Украины выйти из единой с РФ энергосистемы В Госдуме оценили желание Украины выйти из единой с РФ энергосистемы
Политика , Вячеслав Добрынин , Владимир Путин , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Медведь погнался за лыжником на курорте
00:59
Медведь погнался за лыжником на курорте
Происшествия В мире
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
00:59
«Яжемать» потребовала у продавца шампанское к рыбе
Происшествия
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
01:13
Москвич проколол отверткой руку пенсионеру и угнал авто
Происшествия Криминал
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение