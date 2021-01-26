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Госдума одобрила штрафы за пропаганду «веселящего газа» 

Российская Газета и ещё 8 2 часа назад
Госдума ввела штрафы за рекламу веселящего газа
Фото: iStock
Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за незаконную рекламу закиси азота — так называемого "веселящего газа".
Пропаганда или незаконная реклама повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, деятельность индивидуальных предпринимателей и компаний смогут приостановить на срок до 30 суток.
Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления закиси азота либо распространение информации о реализации, если это делается не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания. Другие исключения — для медицинского, промышленного или технического применения. Этот законопроект дополняет ранее принятые документы на ту же тему. Напомним, что в России с 1 января вступил в силу пакет законов, запрещающих розничную продажу физическим лицам так называемого "веселящего газа", а также его пропаганду в интернете.
Данные законы "направлены на защиту жизни и здоровья граждан, и в первую очередь — молодежи", комментировал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сослался на данные специалистов, согласно которым закись азота оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. И его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти, добавил парламентарий.
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Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Алтайский Край , Барнаул , Владивосток , Киров , Кировская Область , Москва , Оренбург , Оренбургская Область , Пенза , Пензенская Область , Приморский Край , Ульяновск , Ульяновская Область
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