Госдума ввела штрафы за рекламу веселящего газа

Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за незаконную рекламу закиси азота — так называемого "веселящего газа".

Пропаганда или незаконная реклама повлечет для граждан штраф в размере от одной до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей. Кроме того, деятельность индивидуальных предпринимателей и компаний смогут приостановить на срок до 30 суток.

Данные штрафы предусмотрены за пропаганду, в том числе в интернете, потребления закиси азота либо распространение информации о реализации, если это делается не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания. Другие исключения — для медицинского, промышленного или технического применения. Этот законопроект дополняет ранее принятые документы на ту же тему. Напомним, что в России с 1 января вступил в силу пакет законов, запрещающих розничную продажу физическим лицам так называемого "веселящего газа", а также его пропаганду в интернете.