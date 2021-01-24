Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Рогозин объяснил критику в адрес Макфола в Facebook 

РИА Новости 11 минут назад
Рогозин объяснил критику Макфола хамством американского политика
Фото: ТАСС
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что выступил с критикой бывшего посла США в России Майкла Макфола, поскольку больше ни у кого не хватило духу ответить "американскому кукловоду".
Ранее сообщалось, что администрация Facebook заблокировала Рогозину возможность публиковать новые сообщения в течение суток и скрыла от пользователей публикацию главы "Роскосмоса" с критикой Макфола. При этом сама страница Рогозина не блокировалась, а осталась открытой для читателей. Спустится несколько часов публикация была вновь открыта. Сам экс-посол США до этого в Twitter опубликовал сообщения, касающиеся внутренней ситуации в России.
Facebook заблокировал аккаунт Рогозина

"Что касается посла Макфола… Мне родные тоже говорят, ну зачем ты с ним вступил в полемику, у тебя большое дело, не отвлекайся. Но я ж не робот. У меня есть гражданская позиция, и я не думаю, что ее выражение ставит под сомнение мое полное поглощение работой. Если бы кто-то набрался духу и ответил этому наглецу, я бы счел уместным промолчать. Но реакции на хамство американских кукловодов не было, и я сказал то, что считаю нужным", — написал Рогозин на своей странице в Facebook.

"Чиновник в России всегда должен быть деятельным патриотом, а государственная машина должна работать слаженно, как часы. Нам не стоит ждать, что нас кто-то полюбит в мире. В мире вообще никто никого не любит. Но внутренняя уверенность, ясность целей и активное воспитание молодежи принесет нам коллективный успех", — отметил он.
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
Последние новости
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца В России начали массово проверять квартиры В России начали массово проверять квартиры Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
Комментарии 26
Политика , Дмитрий Рогозин , Майкл Макфол , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
01:03
Момент ДТП с участием скандально известной блогерши попал на видео
Происшествия
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
00:17
Опубликовано видео пожара в здании Вестминстерского дворца в Лондоне
Пожары
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
00:19
Опубликовано видео последствий страшного ДТП в Чечне
Происшествия
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
01:43
Пассажиры трамвая обокрали кондуктора и попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
00:39
Опубликовано видео последствий аварии на нефтяном предприятии в Татарстане
Происшествия
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
00:54
Пьяный водитель врезался в фонарный столб и попал на видео
Происшествия
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
00:25
В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
США
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение