Путин обсудит с президентом Мексики поставку вакцин от COVID 

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается обсудить с Владимиром Путиным будущее двусторонних отношений и поставки российских вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Телефонный разговор между лидерами двух стран состоится 25 января в 8:00 (17:00 мск).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже подтвердил планирующийся на понедельник телефонный разговор глав двух государств.

До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.