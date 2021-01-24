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Москва

Путин обсудит с президентом Мексики поставку вакцин от COVID 

Москва24 и ещё 7 1 час назад
Путин обсудит с президентом Мексики поставку вакцин от COVID
Фото: ТАСС
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор собирается обсудить с Владимиром Путиным будущее двусторонних отношений и поставки российских вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.
Телефонный разговор между лидерами двух стран состоится 25 января в 8:00 (17:00 мск).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже подтвердил планирующийся на понедельник телефонный разговор глав двух государств.
Ранее РФПИ подал заявку на регистрацию "Спутника V" в Евросоюзе. В фонде уточнили, что Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру предподачи заявки 22 января. Процесс постепенной экспертизы должен стартовать в феврале.
До этого РФПИ получил заявки на приобретение 1,2 миллиарда доз вакцины от коронавируса "Спутник V" из более чем 50 стран. Российский препарат был зарегистрирован в Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Сербии, Боливии, Алжире, Аргентине и Палестине.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе 2020 года.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕС , ВОЗ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Мексика , Мехико
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