Пушков заявил о разочаровании американцев в администрации Байдена

Такое заявление политик сделал, комментируя заявление Союза рабочих Северной Америки, который выразил недовольство решением хозяина Белого дома об отмене строительства трубопровода Keystone XL. Трудящиеся заявили, что из-за этого шага работу потеряют тысячи людей.

То ли ещё будет в США: разочарование в этой администрации будет только нарастать. Она пришла на волне неоправданных ожиданий половины страны и против согласия другой половины. Гремучая смесь, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Трубопровод, строительство которого поддерживала команда предыдущего президента Дональда Трампа , должен был доставлять из Канады нефть на предприятия в Канзасе и Техасе. Байден отменил решение Трампа почти сразу же после вступления в должность.

Как писал NEWS.ru, президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране в связи с пандемией коронавируса ухудшается. Исправить ситуацию, по его мнению, могут лишь неотложные и решительные меры. В качестве подтверждения своих слов он сказал, что его администрация узнала о поданных американцами 900 тысяч заявок на пособие по безработице.