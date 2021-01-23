Зюганов осудил призывы к молодежи участвовать в незаконных акциях 

Геннадий Зюганов. Участвовать в несанкционированных акциях протеста молодежь призывают фашисты, которые под патриотические лозунги пытаются «протащить на престол очередного провокатора», заявил председатель Центрального комитета КПРФ

«Я, когда смотрю на призывы тех, кто пытается втащить юнцов для того, чтобы поджечь нашу страну, вспомнил картину из своего детства, когда смотрел художественный фильм и готовил юбилей освобождения моего родного Орла», — передает слова политика РИА «Новости».

Зюганов провел параллель с одной из сцен упомянутого им фильма, в которой «Гитлер обходит юнцов, хлопает поощрительно по щечкам и раздает фаустпатроны, чтобы они расстреливали наших танкистов, молодых советских солдат, которые принесли свободу от Гитлера и фашизма всей Европе».

«Вот сейчас такие же ходят, в том числе под флагом патриотизма, похлопывают по щечкам детей для того, чтобы тащить на престол еще одного Гапона. Я уверен, что ни одно патриотическое движение, ни один наш коммунист не поддержит эти провокации», — сказал Зюганов.

Отметим, что МВД Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности организаторов и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться». Накануне СК возбудил дело о вовлечении подростков в незаконные акции протеста.

Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определенные провокаторы», действия которых «нам хорошо понятны».

Отдельное внимание уделяется школьникам и студентам: родителей просят оградить их от акций. В Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях «может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений». Категорически против «вовлечения детей в политические игры» выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут «понять сущность и подоплеку тех или иных движений».

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Пользователи Сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать.