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Путин внес в Госдуму поправки в ТК о приоритете Конституции 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Путин внес в Госдуму поправки в ТК о приоритете Конституции
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу проект с поправками в Трудовой кодекс о приоритете Конституции в стране. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных ГД.
Отмечается, что законопроект уточняет положения статьи 10 Трудового кодекса, определяющей соотношение правил трудового законодательства и иных актов с нормами трудового права и международного права.

«Законопроект дополняет указанную норму положением, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации», — говорится в документе.

В декабре прошлого года Совет Федерации одобрил пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета ее действия на российской территории.
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Политика , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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