В Кремле поприветствовали предложение США по продлению СНВ-3

СНВ-3, как сообщал «Рамблер», — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 года срок его действия истечет.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена считает СНВ-3 опорой стратегической стабильности между странами. Она сообщила, что договор отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и те стремятся продлить срок его действия на пять лет.

«Мы можем только приветствовать политическую волю на продление этого документа», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что принятие Москвой предложения Вашингтона будет зависеть от его деталей. Официальный представитель Кремля назвал очень важным в данном вопросе принимать во внимание озабоченности друг друга. Он сообщил, что Кремль выступает за продление СНВ-3, а затем проведение переговоров относительно дальнейшей судьбы договора.