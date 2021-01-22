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Москва

Кремль высказался о предложении США по СНВ-3 

Артём Кульша 1 час назад
В Кремле поприветствовали предложение США по продлению СНВ-3
Фото: ТАСС
Россия выступает за продление договора СНВ-3. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
СНВ-3, как сообщал «Рамблер», — договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2021 года срок его действия истечет.
Сегодня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация президента США Джо Байдена считает СНВ-3 опорой стратегической стабильности между странами. Она сообщила, что договор отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, и те стремятся продлить срок его действия на пять лет.

«Мы можем только приветствовать политическую волю на продление этого документа», — прокомментировал Песков.

Он подчеркнул, что принятие Москвой предложения Вашингтона будет зависеть от его деталей. Официальный представитель Кремля назвал очень важным в данном вопросе принимать во внимание озабоченности друг друга. Он сообщил, что Кремль выступает за продление СНВ-3, а затем проведение переговоров относительно дальнейшей судьбы договора.
В октябре президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 по меньшей мере на год без выдвижения каких-либо условий с целью проведения в течение этого времени содержательных переговоров.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Песков , Джозеф Байден , Владимир Путин , Администрация США
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