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Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Путин предложил отменить ограничения по возрасту для назначенных им госслужащих
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму закон, который позволит назначенным главой государства госслужащим работать на своих должностях без ограничения по возрасту. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

«В отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста», — говорится в пояснительной записке.

По действующему законодательству предельный возраст пребывания на госслужбе в должности руководителя составляет 70 лет.
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Также в пятницу российский лидер внес на рассмотрение парламентариев законопроекты о приоритете Конституции в Трудовом, Земельном и Жилищном кодексах.
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Политика , Владимир Путин , Госдума
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