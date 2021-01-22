Москва назвала тему «сговора» России с талибами «поиском блох» 

«Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», — отметил высокопоставленный российский дипломат.