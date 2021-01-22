Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Москва назвала тему «сговора» России с талибами «поиском блох» 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Попытки администрации Джо Байдена найти якобы имеющиеся «связи» России с талибами (движение «Талибан» запрещено в России) не будут успешными, заявил спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Почему [эта тема вновь стала актуальной] я не знаю, это всегда поиск блох, когда и разведка, и Пентагон уже делали заявления», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что попытки найти доказательства подобной «связи» «успешными не будут».

«Только могут придумать, потому что такой фактуры не существует в природе. Пожалуйста, если есть желание у новой администрации глубоко разобраться, это можно только приветствовать. Мы-то в себе уверены, поэтому если разбирательство будет честным, то они поймут, что занимаются глупостями», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент Байден дал указание разведсообществу рассмотреть истории с «российскими хакерами», блогером Алексеем Навальным и якобы имевшими место «наградами» со стороны Москвы за убитых солдат США в Афганистане.
Байден приказал разведке проанализировать истории с «российскими хакерами» и «наградами» за убийство американских солдат в Афганистане
Напомним, еще в июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». 45-й президент США Дональд Трамп заявлял, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с талибами с целью убийства американских военных в Афганистане.
В МИД России статью NYT назвали «вбросом американской разведки». В самом движении «Талибан» также опровергли связь с российской разведкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что Россия никогда не поставляла вооружения талибам, только законному правительству Афганистана.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3 В Кремле приветствовали предложение США по продлению СНВ-3 Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Албании Россия пообещала ответить на высылку дипломата из Албании Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке Москва потребовала срочно восстановить телефонную связь Генконсульству в Нью-Йорке
Комментарии 3
Политика , Видео , Алексей Навальный , Джозеф Байден , Мария Захарова , Замир Кабулов , Дональд Трамп , МИД , Республиканская партия США , Пентагон , Талибан , Администрация США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
00:23
Mercedes сбил велосипедиста на тротуаре и попал на видео
Происшествия
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
Все проекты Илона Маска показали на видео
12:21
Все проекты Илона Маска показали на видео
В мире
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
00:55
Видео с супругой убитого Шамсутдиновым военного
Происшествия
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
00:38
Видео с места пожара в доме престарелых в Харькове
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение